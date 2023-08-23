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Маттеус заявил об ухудшении здоровья Беккенбауэра

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус заявил об ухудшении состояния здоровья легенды мирового и немецкого футбола Франца Беккенбауэра.

"Мы желаем ему наилучшего здоровья, чтобы вернулся прежний Беккенбауэр, полный энергии. Он сам всегда говорил, что здоровье – самое главное в жизни, но сейчас его ему не хватает. Ему плохо. Будем надеяться на улучшения", - приводит слова Маттеуса Itasportpress.

77-летний Беккенбауэр – чемпион мира и Европы, серебряный и бронзовый призер ЧМ, серебряный призер ЧЕ. Значительную часть клубной карьеры провел в "Баварии", в составе которой по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок ФРГ, три раза – Кубок европейских чемпионов (ныне – Лига чемпионов), по разу – Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы) и Межконтинентальный кубок (ныне – клубный ЧМ). Также Беккенбауэр выиграл чемпионат ФРГ в составе "Гамбурга" и (трижды) чемпионат США в составе "Нью-Йорк Космос".

Будучи главным тренером сборной Германии, привел ее к золоту ЧМ-1990, "Марселя" - к золоту чемпионата Франции "Баварии" - к выигрышу чемпионата Германии и Кубка УЕФА.

футбол Франц Беккенбауэр Лотар Маттеус
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