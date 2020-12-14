Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарем всех времен

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - France Football публикует сборную лучших футболистов мира всех времен, сообщается на сайте французского издания.

Место в воротах было отдано вратарю Льву Яшину, выступавшему за московское "Динамо" и сборную СССР, в составе которого он стал чемпионом Европы в 1960 году.

Идеальным центральным защитником издание назвало немца Франца Беккенбауэра. В виртуальную сборную также включены бразилец Кафу и итальянец Паоло Мальдини.

Состав сборной лучших футболистов всех времен выбирали 140 спортивных журналистов со всего мира.

Имена остальных футболистов, попавших в сборную, издание обещает опубликовать позднее.