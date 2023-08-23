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Российские гребцы пропустят первенство Европы в Германии из-за виз

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU -

Сборная России по гребле в возрасте до 23-х лет не будет участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 25 по 27 августа, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

"Причина пропуска соревнований - отказ в выдаче виз принимающей стороной. При этом, заявки на участие в соревнованиях оргкомитет принял, спортсмены числятся в списке участников", - говорится в сообщении.

"Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет", - сказал главный тренер сборной России Александр Зюзин.

Соревнования пройдут 25-27 августа в Крефельде (Германия).

Планировалось, что в соревнованиях примут участие следующие спортсмены: Александр Яковлев (1х), Анастасия Любич (1х), Олег Дудко, Иван Кладов (2-).

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