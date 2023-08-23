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Лига пожизненно отстранила футболиста, избившего темнокожего судью в Челябинске

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Северо-Западная лига 8х8, проводящая региональный футбольный турнир среди любителей, пожизненно дисквалифицировала игрока, атаковавшего судью по ходу игры.

СпортФутболист избил темнокожего судью в матче любительской лиги в ЧелябинскеЧитать подробнее

Как сообщалось, темнокожий арбитр Жорж Максим был избит во время матча "Бажова" - "Катрен" 20 августа в Челябинске. недовольный решением рефери футболист команды "Бажова" Телман Снджоян (удален был его брат Титал) набросился на него с кулаками, а также нанес удар ногой. После этого игрок отошел от арбитра на несколько шагов, однако тот проследовал за ним, попытался было дать сдачи, но был повален этим же оппонентом на газон. Участников конфликта разняли игроки "Катрена".

"Согласно статьи 4.04 пункт б дисциплинарного кодекса. Телмана Снджояна (ФК "Бажова") - пожизненно отстранить от участия в "Северо-Западной лиги 8/8", - говорится в сообщении.

Кроме того, сам клуб "Бажова" наказан штрафом в размере 5 тыс рублей.

По ходу игры команда "Бажова" сначала вела с разницей в два гола, затем пропустила три. Телман Снджоян сравнял счет, но соперник все же забил победный мяч – 4:3 в пользу "Катрена".

Челябинск футбол
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