Футболист избил темнокожего судью в матче любительской лиги в Челябинске

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Темнокожий арбитр Жорж Максим был избит игроком на поле во время футбольного матча, который он обслуживал в любительской лиге в Челябинске.

Инцидент произошел незадолго до окончания матча Северо-Западной лиги 8х8 "Бажова" - "Катрен" 20 августа. Согласно распространенному в соцсетях видео, недовольный решением рефери футболист команды "Бажова" Телман Снджоян (удален был его брат Титал) набросился на него с кулаками, а также нанес удар ногой. После этого игрок отошел от арбитра на несколько шагов, однако тот проследовал за ним, попытался было дать сдачи, но был повален этим же оппонентом на газон. Участников конфликта разняли игроки "Катрена".

По ходу игры команда "Бажова" сначала вела с разницей в два гола, затем пропустила три. Телман Снджоян сравнял счет, но соперник все же забил победный мяч – 4:3 в пользу "Катрена".