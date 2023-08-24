Головин и Миранчук попали в расширенный состав сборной России по футболу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав на сентябрьский сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.

В списке - 36 футболистов. В их числе - ранее не вызывавшиеся защитники Сергей Волков и Виктор Александров и полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов, Александр Юшин и Андрей Егорычев.

Полностью расширенный состав сборной России выглядит так:

Вратари - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив") Илья Помазун ("Урал"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники - Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все - "Спартак"), Сергей Волков ("Краснодар"), Виктор Александров ("Пари НН"), Артём Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо").

Полузащитники - Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар), Даниил Фомин ("Динамо"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Максим Мухин, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба - "Урал"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо"). Иван Сергеев ("Зенит"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Сбор пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября, о товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России не может выступать в официальных турнирах, однако она провела серии товарищеских матчей с азиатскими национальными командами. На одну из сессий таких встреч вызывались и выступающие за рубежом Миранчук с Головиным, но они, получив травмы, не смогли сыграть.