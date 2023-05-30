Сборная России по футболу летом не сыграет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет очередной тренировочный сбор не раньше осени, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА".

"График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/24", - отмечается в заявлении союза.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России не может выступать в официальных турнирах, однако она провела серии товарищеских матчей с азиатскими национальными командами.