Банк Тинькофф стал генеральным партнером КХЛ до 2025 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига объявила о заключении спонсорского контракта с банком Тинькофф.

Соглашение, которое рассчитано на сезоны 2023-2024 и 2024-2025 гг., подразумевает получение банком статуса генерального партнера чемпионатов континентальной, молодежной и женской хоккейных лиг.

"Вместе мы будем реализовывать проекты, направленные на популяризацию хоккея, вовлечение в хоккей детей", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов в понедельник журналистам.

"Мы видим это сотрудничество длинным, сейчас контракт на 2 года, за которые мы притремся друг к другу, возникнет синергия, и мы, надеюсь, продолжим наше сотрудничество", - сказал, в свою очередь, председатель совета директоров "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.

Тинькофф был титульным спонсором футбольной Российской премьер-лиги в 2020 -2022 гг.