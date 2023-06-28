Матыцин заявил о планах провести матч КХЛ в Монголии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр спорта России Олег Матыцин в Баку обсудил с министром по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии Бадмааньямбуугиином проведение совместных крупных спортивных мероприятий.

"Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе", - сказал Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

"В развитии спортивной сферы есть много аспектов, представляющих взаимный интерес. Уверен, что необходимо использовать все возможности для укрепления спортивных взаимоотношений. Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире "Дети Азии", а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков - эти шоу вызвали значительный интерес", - заявил министр.

Ранее КХЛ проводила выставочные матчи в рамках регулярного чемпионата в Вене, Цюрихе, Давосе. Последняя такая игра датирована 3 декабря 2021 года, когда в Дубае сыграли омский "Авангард" и казанский "Ак Барс" (выиграл "Ак Барс" - 3:0).