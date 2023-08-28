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Вратарь ЦСКА Федотов заявлен на сезон КХЛ, но с пометкой о дисквалификации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Юристы ЦСКА работают над тем, чтобы вратарь Иван Федотов вышел на лед со стартом сезона 1 сентября, заявил президент КХЛ Алексей Морозов на встрече с журналистами в понедельник.

СпортМеждународная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяцаМеждународная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяцаЧитать подробнее

"Федотов подписал контракт с ЦСКА, лига его зарегистрировала, он заявлен с пометкой о дисквалификации игрока до 31 декабря 2023 года. Сейчас сказать, что будет дальше, мы не можем...Первая игра у ЦСКА состоится 1 сентября, юристы клуба работают, мы все хотим помочь парню, который пропустил один год, так как служил в армии", - сказал Морозов.

"Он хочет играть, я с ним общался, он целенаправленно подписал контракт с ЦСКА, так как хочет продолжить карьеру в России, мы все сделаем для того, чтобы он вернулся в хоккей как можно скорее", - добавил глав КХЛ.

"На данный момент у него дисквалификация, которая завершается 31 декабря, сезон длинный, до апреля, с 1 января он сможет уже играть", - подчеркнул он.

В августе Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение дисквалифицировать Федотова на четыре месяца. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия". Также на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года".

ЦСКА в июле заключил контракт с 26-летним вратарем Иваном Федотовым до конца сезона 2024/2025.

"Континентальная хоккейная лига зарегистрировала новый двухлетний контракт голкипера с армейским клубом. КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова", - говорилось в заявлении лиги.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с челябинским "Трактором". За голкипера челябинский клуб получил денежную компенсацию.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

Алексей Морозов Иван Федотов хоккей КХЛ
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