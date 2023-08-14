Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Московский ЦСКА получил запрет на международные трансферы на год

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца, сообщается на сайте ИИХФ. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия".

"ИИХФ проверила договоры, заключенные Иваном Федотовым с "Филадельфией" и ЦСКА на предмет нарушения правил международных трансферов ИИХФ . На основании доказательств, предоставленных заинтересованными сторонами, ИИХФ установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт НХЛ с клубом "Филадельфия Флайерз" на сезон 2023/2024", - говорится в сообщении.

"Соответственно, ИИХФ установила, что Иван Федотов нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьей II.4.1 Регламента международных трансферов ИИХФ, когда подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон 2023/2024", - подчеркивается в тексте сообщения.

Отмечается, что Федотову было дано две недели на то, чтобы "либо вернуться в свой бывший клуб (т.е. в хоккейный клуб "Филадельфия Флайерз"); или получить освобождение от своего бывшего клуба".

" Поскольку в указанный период не было совершено ни одного действия, ИИХФ наложила на Ивана Федотова следующие спортивные санкции: Четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных играх во время игровых периодов. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч регулярного чемпионата ЦСКА) и заканчивается 31 декабря 2023 года", - заявили в ИИХФ.

Наказан и ЦСКА: "запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года".

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Что вообще происходит

ЦСКА в июле заключил контракт с 26-летним вратарем Иваном Федотовым до конца сезона 2024/2025.

"Континентальная хоккейная лига зарегистрировала новый двухлетний контракт голкипера с армейским клубом. КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова", - говорилось в заявлении лиги.

"На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон 2023/2024 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании. Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/2024 и 2024/2025", - заявляла лига.

Чем еще прославился Федотов

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с "Трактором". За голкипера челябинский клуб получил денежную компенсацию. В регулярном чемпионате 2021/2022 Федотов провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9%, коэффициент надежности - 2,00.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.