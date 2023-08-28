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Глава КХЛ счел оптимальным расширение лимита на легионеров в лиге

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига обсудит с министерством спорта РФ расширение иностранцев в заявках клубов на матчи с трех до пяти, заявил президент КХЛ Алексей Морозов журналистам в понедельник.

"Есть приказ министерства спорта, лига обязана его исполнять, что мы и делаем. Посмотрим, как будет проходить сезон, по завершении которого мы проведем диалог с Минспорта. Считаю, что пять легионеров - оптимально", - сказал Морозов.

С сезона-2023/24 в КХЛ клубы могут внести в заявку на матч не более трех хоккеистов-иностранцев.

Алексей Морозов КХЛ Минспорта
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