В Египте подтвердили проведение матча со сборной России по футболу

Тренировка сборной России по футболу в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар подтвердил информацию о проведении местной сборной с национальной командой России.

"Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты - 7 и 11 сентября", - приводит слова Эль-Аттара "Спорт-Экспресс".

Сборная России с 4 по 12 сентября проведет учебно-тренировочный сбор, в рамках которого ожидается ее участие в товарищеских матчах.