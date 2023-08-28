Лебзяк назвал Замкового лучшим боксером чемпионата России-2023

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Андрей Замковой показал лучший бокс на чемпионате России в Хабаровске, считает олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк.

"Андрей Замковой и Иван Ступин" показали в финале в весовой категории до 71 кг очень хороший бокс, здесь они выделяются", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

"Замковой – опытный боец, у него прекрасная школа, у него хорошие тренера, он здесь выделяется. Он – лучший", - отметил собеседник агентства.

Замковой в финале одержал победу и стал первым в истории восьмикратным чемпионом России.

Также Лебзяк отметил высокий уровень организации чемпионата.

"Я хотел бы поблагодарить организаторов, непосредственно Тимофеева Евгения Егоровича (глава дирекции Федерации бокса России в ДФО – ИФ), его команду за прекрасную организацию соревнования. Самое главное – ребята показали хороший бокс, а мы, зрители получили удовольствие", - заявил Лебзяк.

Чемпионат России-2023 прошел в Хабаровске.

Медали чемпионата России разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд - 26 млн рублей. Победители получат по 1,5 млн рублей, серебряные призеры – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч.