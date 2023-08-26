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Победитель ЧМ Замковой стал самым титулованным боксером чемпионатов России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Андрей Замковой выиграл чемпионат России по боксу-2023 в весовой категории до 71 кг, победив в финале Ивана Ступина.

Таким образом, Замковой стал восьмикратным чемпионом России, что сделало его рекордсменом страны. Также он является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр

В пятый раз чемпионом России стал Эдмонд Худоян, победивший в финале категории до кг Артыша Сояна. Сутками ранее пятое в карьере золото чемпионатов России завоевал Габил Мамедов, в финале категории до 63,5 кг победивший Илью Попова.

Чемпионат России-2023 прошел в Хабаровске.

Медали чемпионата России разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд - 26 млн рублей. Победители получат по 1,5 млн рублей, серебряные призеры – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч.

бокс Андрей Замковой
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