Победитель ЧМ Замковой стал самым титулованным боксером чемпионатов России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Андрей Замковой выиграл чемпионат России по боксу-2023 в весовой категории до 71 кг, победив в финале Ивана Ступина.

Таким образом, Замковой стал восьмикратным чемпионом России, что сделало его рекордсменом страны. Также он является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр

В пятый раз чемпионом России стал Эдмонд Худоян, победивший в финале категории до кг Артыша Сояна. Сутками ранее пятое в карьере золото чемпионатов России завоевал Габил Мамедов, в финале категории до 63,5 кг победивший Илью Попова.

Чемпионат России-2023 прошел в Хабаровске.

Медали чемпионата России разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд - 26 млн рублей. Победители получат по 1,5 млн рублей, серебряные призеры – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч.