Российский боксер Мадиев победил Абдукахорова из Узбекистана в поединке в Москве

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Магомед Мадиев взял верх над Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана в главном поединке боксерского шоу в Москве.

По итогам восьмираундового выставочного боя в среднем весе победа россиянина была присуждена единогласным решением судей.

В результате Мадиев выиграл 17-й бой (пять поединков он выиграл нокаутом) на профессиональном ринге в карьере, также на его счету одно поражение и три ничьи. Абдукахоров проиграл третий бой при 18 победах.

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

В со-главном событии шоу состоялся второй полуфинал Гран-при в первом тяжёлом весе, в рамках которого встретились известные в поп-индустрии бойцы Максимы "ВДВ" Фёдоров и Ислам "Джанго" Жангоразов. По итогам четырех раундов большинством решений судей победу одержал Жангоразов, который в финале встретится с Александром "Севером" Севериным.

В выставочном бою в первом полусреднем весе Эльнур Самедов (17-1, КО 7) техническим нокаутом в пятом раунде одолел Музаффара Расулова (10-3, КО 7) из Узбекистана. Выступающий в первом тяжелом весе Шигабудин Алиев (11-0-1, КО 8) техническим нокаутом во втором раунде победил Александра Зубкова (8-8, КО 7). В рамках шоу также состоялось противостояние между бойцами из поп-индустрии – тяжеловес Ислам "Мучитель" Каримов единогласным решением судей оказался сильнее Александра Курича.

Турнир был организован Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России.