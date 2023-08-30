Мадиев оказался тяжелее Абдукахорова перед боксерским боем в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве прошла церемония взвешивания российского боксера Магомеда Мадиева и Кудратилло Абдукахоровым перед их поединком, который состоится 31 августа.

Вес Мадиева составил 74 кг, вес Абдукахорова – 73,8 кг.

На счету 28-летнего россиянина на профессиональном ринге 16 побед (5 – нокаутом) при одном поражении и одном ничейном исходе. Последний бой с его участием как раз и завершился вничью – против аргентинца Эмилиано Пучеты в феврале в Москве.

Мадиев признался, что "соскучился по боям".

"Обещали организовать поединок раньше, ожидал отбоксировать в июле. Но так сложилось, что выйду на ринг в конце августа. Форму оцениваю, как близкую к идеалу. Да, всегда есть, куда стремиться. Ещё даже рядом не идеал, но стараюсь. Оцениваю процентов на 80-90", - приводит слова Мадиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Абдукахоров – крепкий боксер. Смотрел его бои, видел, что он тяжело бьет. Но когда проходишь тяжёлый лагерь, то всегда уверен в своих силах. А там уже как пойдёт, только Всевышний знает. Но я уверен, что всё будет хорошо", - отметил Мадиев.

В со-главном событии шоу 31 августа состоится второй полуфинал Гран-при в первом тяжёлом весе между известными в поп-индустрии бойцами Максимом "ВДВ" Фёдоровым и Исламом "Джанго" Жангоразовым. Вес Фёдорова составил 90,6 кг, а Жангоразова – 90,7 кг. Победителя этой пары в решающем поединке уже ждёт Александр "Север" Северин.

В 8-раундовом бою Эльнур Самедов (17-1, КО 7, результат взвешивания – 64,9 кг) встретится с Музаффаром Расуловым (10-3, КО 7, вес - 66,5 кг) из Узбекистана. Шигабудин Алиев (10-0-1, КО 7, вес – 90,7 кг) проведёт 6-раундовый бой в первом тяжелом весе с Александром Зубковым (8-7, КО 7, вес – 90,3 кг). В этом шоу будет ещё одно интересное противостояния между бойцами из поп-индустрии – тяжеловес Ислам "Мучитель" Каримов (вес - 143 кг) в 4-раундовом поединке встретится с Александром Куричем (вес - 130 кг).

В прямом эфире турнир будет показан на телеканале "Матч ТВ".