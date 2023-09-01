Российский боксер Мадиев заявил о желании провести реванш с аргентинцем Пучетой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Мадиев после победы над Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана озвучил желание провести еще один бой с аргентинцем Эмилиано Пучетой.

"Что касается желаемого следующего соперника, то я хотел бы провести реванш с Пучетой. Хочу у него победить!" - приводит слова Мадиева пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее боксеры провели поединок в феврале, бой завершился вничью.

Что касается боя с Абдукахоровым, победа Мадиеву была присуждена единогласным решением судей.

"Я доволен победой, но вот технико-тактическими действиями – не очень. Я к концу только раскрылся, пошло уже полегче, начал слушать тренера. А в начале я был скован. Это может быть из-за того, что после прошедшей ничьи хотел доказать что-то себе. Ну голова у соперника крепкая. Я заметил, что после нескольких попаданий по корпусу сопернику стало легче работать. В общем, работа по этажам сыграла ключевую роль в конце", - сказал Мадиев.

Бой Мадиева с Абдукахоровым прошел в Москве и растянулся на все восемь раундов.