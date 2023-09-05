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Кокорин вернулся в кипрский "Арис"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин вновь будет выступать в "Арисе" на правах аренды, сообщается на сайте кипрского футбольного клуба.

"Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Александр Кокорин снова в "Арисе"! Долгое ожидание того стоило, ведь нашей команде удалось подписать российскую звезду на правах аренды из "Фиорентины" на один сезон", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне 32-летний Кокорин также был арендован "Арисом", в составе этой команды забил 13 мячей, стал чемпионом Кипра и признан лучшим игроком турнира.

В "Фиорентину", которой сейчас принадлежат права на Кокорина, россиянин перешел в начале 2021 года, но не провел ни одного полного матча.

В еврокубках "Арис" играет в Лиге Европы, тогда как "Фиорентина" - в Лиге конференций, менее значимом по статусу клубном турнире.

Александр Кокорин Кипр футбол
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