Валерий Бизяев 20 октября проведет защиту пояса Ural FC

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU -Чемпион Ural FC российский кикбоксер Валерий Бизяев проведет защиту своего пояса 20 октября в Перми в поединке в весе до 90 кг против Бубакера Эл Бакури из Марокко. Об этом сообщает пресс-служба бойцовой лиги.

Бой пройдет в главом карде турнира Ural FC 4, который состоится 20 октября в Перми в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Бизяев завоевал титул в марте в Самаре, когда победил экс-бойца Glory бразильца Ариэла Мачадо и первым в истории чемпионом лиги Ural FC. На его счету 18 побед и четыре поражения. Он - чемпион России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO, финалист мирового Кубка TNA.

Эл Бакури (41 победа и 11 пооажений) доходил до финала мирового Гран-при К-1 в 2018 году. В активе марокканского кикбоксера победы над такими известными соперниками, как Эртугрул Байрак, Филип Верлинден и Макото Уэхара.

Боксерский турнир лига Ural FC (Ural Fighting Championship) впервые проведет, но в рамках шоу 20 октября состоятся четыре поединка по профессиональному кикбоксингу. Помимо Бизяева в этот вечер выступят и другие представители команды "Ural Kali Fighter" из Соликамска — российские кикбоксеры Александр Гельвих, Сергей Пономарев и Артем Швецов.

Все бои по правилам профессионального кикбоксинга на турнире Ural FC 4 будут состоять из трех раундов по три минуты.

Возглавит шоу 20 октября в Перми боксерский поединок в легком весе между олимпийским чемпионом-2020 россиянином Альбертом Батыргазиевым (9-0, КО 6) и венесуэльцем Эндером Луцесом (20-0, КО 16). До перехода в бокс Батыргазиев выступал в кикбоксинге.