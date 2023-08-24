Чемпион ОИ Батыргазиев проведет бой с венесуэльцем Луцесом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев встретится на ринге с венесуэльцем Эндером Луцесом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый поединок представителей легкого веса пройдет 20 октября в Перми и возглавит турнира Ural FC в рамках форума "Россия – спортивная держава". Шоу пройдет при поддержке федерации.

Оба спортсмена – непобежденные боксеры на профессиональном ринге. Батыргазиев выиграл все девять поединков (шесть – нокаутом), Луцес – все 20 боев (16 – нокаутом). Оба возглавляют рейтинги своих стран на авторитетном портале BoxRec, правда, россиянин – в легком весе, его соперник – в полулегком.

Международный турнир Ural FC в прямом эфире будет показан на телеканале "Матч ТВ".