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Футболист "Локомотива" Изидор собрался перейти в "Зенит"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Гарольд Исбиа, агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, заявил, что ведется работа над переходом футболиста в петербургский "Зенит".

"Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в "Зенит". ЦСКА и "Краснодар" - точно нет", - приводит слова агента Sport 24.

Между тем, как утверждает "Спорт-Экспресс", "Зенит" может арендовать Изидора до конца сезона с обязательным правом выкупа. Общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

23-летний французский футболист перешел в "Локомотив" из "Монако" в 2022 году. Некоторое время назад он самовольно покинул расположение московской команды и уехал во Францию.

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