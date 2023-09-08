Поиск

Российский футболист Сулейманов перешел в греческий "Арис"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком "Ариса", сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

В "Арисе" 23-летний футболист будет играть на правах аренды до 2024 года. Условия соглашения предусматривают право "Ариса" на выкуп Сулейманова.

Сулейманов – воспитанник академии "Краснодара", прошел путь до главной команды страны. В ее составе провел 124 матча, забил 23 гола. Сезон-2021/22 провел в аренде в турецком "Гиресунспоре", сезон-2021/22 – в израильском "Хапоэле" (Беэр-Шева).

"Арис" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 3 очка в трех матчах. Команда играла в квалификации Лиги конференций УЕФА-2023/24, но не смогла пробиться в групповой этап.

футбол Магомед-Шапи Сулейманов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд вышла в финал US Open

Российский боксер Гассиев 30 сентября проведет бой со шведом Валлином

На поцеловавшего футболистку главу испанской федерации завели уголовное дело

На поцеловавшего футболистку главу испанской федерации завели уголовное дело

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Джокович вышел в полуфинал US Open

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Кокорин вернулся в кипрский "Арис"

Касаткина последней из россиянок выбыла из US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });