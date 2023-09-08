Российский футболист Сулейманов перешел в греческий "Арис"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком "Ариса", сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

В "Арисе" 23-летний футболист будет играть на правах аренды до 2024 года. Условия соглашения предусматривают право "Ариса" на выкуп Сулейманова.

Сулейманов – воспитанник академии "Краснодара", прошел путь до главной команды страны. В ее составе провел 124 матча, забил 23 гола. Сезон-2021/22 провел в аренде в турецком "Гиресунспоре", сезон-2021/22 – в израильском "Хапоэле" (Беэр-Шева).

"Арис" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 3 очка в трех матчах. Команда играла в квалификации Лиги конференций УЕФА-2023/24, но не смогла пробиться в групповой этап.