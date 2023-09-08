Кокорин заявил о нежелании "Фиорентины" отпускать его

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский футболист Александр Кокорин заявил, что итальянская "Фиорентина" не хотела отпускать его.

"Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. За это время "Фиорентина" получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что "Кокорин нам нужен". При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация...", - приводит слова Кокорина "Чемпионат".

"Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил "Фиорентину" и повторю, что мы очень хорошо поработали летом", - сказал нападающий.

По окончании сезона-2022/23 Кокорин вернулся в "Фиорентину" из "Ариса", где играл на правах аренды и стал чемпионом Кипра. 5 сентября россиянин вновь перешел в "Арис".