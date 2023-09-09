Сборная Армении упустила победу над Турцией в отборочном матче Евро-2024

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Армении и Турцией со счетом 1:1 завершили матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

На 49-й минуте прошедшей в Эсхишехире встречи Артак Дашян вывел сборную Армении вперед. Победный для гостей счет продержался до 88-й минуты, когда ответный гол провел Бертуг Йылдырым.

В другом матче группы D Хорватия на своем поле победила Латвию со счетом 5:0.

В группе лидирует Турция, набравшая 10 очков в пяти матчах. Второе место занимает Хорватия, у которой 7 очков в трех встречах. Также 7 баллов, но после четырех матчей, набрала Армения. У Уэльса 4 очка, у Латвии 0 (эти команды провели по четыре игры).