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Испания забила семь мячей в ворота сборной Грузии в отборочном матче Евро-2024

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 7:1 нанесли поражение команде Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Хет-трик в составе победителей оформил Альваро Мората (22, 40, 66 минуты), по голу провели Дани Ольмо (38), Нико Уильямс (68), Ламин Ямал (74). Кроме того, состоялся автогол грузинского футболиста Соломона Кверквелии (27).

В составе сборной Грузии гол провел Георгий Чакветадзе (49).

Команды представляют группу А, лидирует в которой Шотландия (12 очков). Далее идут Испания (6), Норвегия, Грузия (по 4), Кипр (0). Испания и Кипр к настоящему моменту сыграли по три матча, остальные – по четыре.

футбол Евро-2024
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