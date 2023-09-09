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Команда легенд "Спартака" победила сборную мира в матче памяти Цымбаларя

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты команды легенд "Спартака" со счетом 2:1 обыграли сборную мира в матче памяти бывшего полузащитника московского клуба Ильи Цымбаларя.

СпортКаррера возглавит сборную мира в матче легенд со "Спартаком"Читать подробнее

На 4-й минуте встречи, прошедшей на спартаковском стадионе "Открытие Банк Арена", гол в ворота сборной мира провел Андрей Ещенко. На 18-й минуте в составе спартаковцев отличился Роман Павлюченко. Сборная мира сократила счет на 78-й минуте благодаря голу Максима Ромащенко.

Легенды "Спартака" играли под руководством тренеров Олега Романцева и Станислава Черчесова, сборную мира (составленную преимущественно из бывших игроков ряда клубов чемпионата России) тренировали Юрий Семин и экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера.

Илья Цымбаларь – шестикратный чемпион России в составе "Спартака". Он скончался в 2013 году на 45-м году жизни.

Массимо Каррера Спартак Юрий Семин Олег Романцев Станислав Черчесов Илья Цымбаларь футбол
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