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Каррера возглавит сборную мира в матче легенд со "Спартаком"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Итальянский тренер Массимо Каррера будет руководить сборной мира в ретро-матче против "Спартака", посвященном бывшему футболисту московской команды Илье Цымбаларю.

"Да, РФС пригласил меня, я приеду!" - приводит слова Карреры "Спорт-Экспресс".

Игра пройдет в Москве, точная дата еще неизвестна.

Илья Цымбаларь – шестикратный чемпион России в составе "Спартака". Он скончался в 2013 году на 45-м году жизни.

Массимо Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год, при нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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