Россиянка Звонарева проиграла в финале US Open в парном разряде

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд проиграла финальный матч женского парного разряда турнира Большого шлема US Open против Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:3 в пользу канадки и новозеландки, которые, таким образом, стали победительницами турнира. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Звонарева – трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде (US Open в 2006 и 2020г и Australian Open в 2012 году). В одиночном разряде по разу выходила в финал турнира в Уимблдоне и US Open (в 2010 году). В 2008 году Звонарева завоевала бронзу Олимпиады в Пекине в одиночном разряде.