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Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн
Новак Джокович и Даниил Медведев (слева направо)
Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Йорке завершается Открытый чемпионат США по теннису. В финале US Open встречаются серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

1 сет: Джокович - Медведев - 6:3

Снова всухую выигрывает гейм серб 2:2 во втором сете

Красиво сейчас было. Возникла бадминтонская дуэль встретившихся у сетки теннисистов. Жаль только, что ошибся именно Медведев: стоя спиной к сопернику (и сетке), он угодил в аут. 40:0 тем временем

У Джоковича же наблюдаются проблемы с первой подачей. Но двойных ошибок он избегает

15:0. Не попал в корт Медведев, рискованно исполнив кросс.

Итак, на подаче Новак Джокович.

Если вы ждали победы Медведева в этом гейме, у меня для вас хорошие новости: он выиграл гейм и ведет во втором сете со счетом 2:1!

И уже 40:40

30:30. Теряет концентрацию Медведев и, казалось бы, в простой (по мнению удобно расположившегося в кресле автора этих строк) ситуации не попадает в корт

Погонял сейчас Джокович соперника по углам и в конце-концов расчетливо пробил опять-таки в противоход. 30:15

Классно (вроде как) исполнил Новак удар в противоход Медведеву. Публика начала было радоваться, но мяч не попал в корт! Публика все же порадовалась, но уже за Медведева. 30:0 на подаче россиянина

Под ноль выиграл гейм Джокович и сравнял счет в сете - 1:1

Слегка поскользнулся сейчас Джокович во время длинного розыгрыша (достав при этом мяч у линии), чем, возможно, и дезориентировал Медведева. Именно после этого он отправил мяч в аут. 30:0 на подаче Джоковича

А вот и ошибка серба. Медведев выигрывает гейм и ведет в счете во втором сете - 1:0. Так держать!

Медведев встретил мяч у сетки и нанес результативный удар

Старая песня о главном: двойная ошибка у россиянина - и 40:40

Больше на подаче Медведева. Четкий удар в угол в его исполнении. Джокович оценил и не среагировал

40:40. Загнал Медведев сам себя в ловушку и угодил в сетку ударом от задней линии

Укротил Джокович тяжелый мяч у задней линии и с трудом перевел его на половину корта Медведева. Тот пробил с лета. Рискованно, но точно! Тем временем, на подаче россиянина счет 40:30 в его пользу

Можно провести некоторые итоги первого сета. Медведев сделал две подачи навылет, Джокович – 3. Подвели россиянин двойные ошибки, коих у него оказались три штуки. У серба – ни одного. Такого рода подарков он Даниилу не предоставил. По невынужденным ошибкам. Их в первом сете у россиянина было 12, у соперника – 10. Активно выигранные мячи: у Медведева 8, у Джоковича – 12.

Аут. Как жаль. Снова промахивается Медведев и ставит точку в первом сете. Который выиграл Джокович - 6:3

40:15. Рисковал Медведев по ходу этого розыгрыша, отправляя мяч на грани аута, риск был оправдан. Но в конце концов, российский теннисист не смог попасть в корт, нанося удар от задней линии

Не получился прием у нашего теннисиста. 30:15 в пользу Джоковича

15:15

Выигрывает гейм российский теннисист. 5:3 в пользу Джоковича, который, как это принято говорить в теннисе (бэкхенды, форхенды, кроссы - тоже из этой серии, будет подавать на сет. Типа, выиграет подачу, выиграет и сет

Мягкий крученый удар Медведева. Выглядело бы красиво, перелети мяч через сетку. Но этого не случилось. Зато в следующем розыгрыше Даниил припечатал мяч к корту и снова стало 40:40

40:40 - стремительно развиваются события

Четко, четко атаковал Медведев бекхэндом - и уже 30:30 по линии

15:30

Двойная ошибка Медведева - и это при счете 0:15. Так что уже 0:30 на подаче россиянина

5:2 в пользу Джоковича в первом сете. Медведев сейчас нанес крученый удар под заднюю линию. Джокович выстрелил ударом в угол. Россиянин не поверил в себя и не попытался среагировать

40:30. Кросс Медведева оказался удачным, а вот в ответном ударе по диагонали Джокович не рассчитал силы, мяч улетел в аут. Шанс для россиянина зацепиться за гейм

Развел серб мяч по углам и ведет сейчас 30:15 на своей подаче

Выигрывает гейм Медведев, счет становится 4:2, но ведет в первом сете еще Джокович

Следующий гейм начался с подачей Медведевым навылет. Публика отреагировала, но скромно. Наверное, эйсы ей не по душе, длинные розыгрыши подавай. Впрочем, пока рассуждал на эту глубокомысленную тему, Медведев повел уже 40:15, а публик вяло реагировал и на его успехи, и на успехи Джоковича. Быть может, все ушли в буфет?

Этот гейм остается все же за Джоковичем. Который в первом сете выигрывает уже 4:1

40:40. Уступал Медведев, но отыгрался. На этот раз от задней линии положив мяч точно в угол

30:30. Джокович отправил мяч под заднюю линию и встретил его, находясь уже у сетки. У Медведева шансов отразить смэш не было

Пожалуй, самый продолжительный розыгрыш мяча был в игре. Кто в нем преуспеет, сказать было сложно, но уверен я был в следующем: гробовая тишина возникшая на трибунах, взорвется аплодисментами, кто бы этот розыгрыш ни выиграл. И я был прав! Медведев вновь вынудил соперника ошибиться, тот попал в сетку. 15:30!

Качественно отражал Медведев атаки соперника на приеме, в результате - очередной неточный выстрел Джоковича. 0:15 на подаче серба

Не смог должным образом укротить мяч Новак и вновь попадает в аут. Даниил сокращает счет в первом сете. 3:1 - впереди Джокович

40:15 - за заднюю линию корта попадает Джокович, трибуны бурно аплодируют. Они отмечают не промах Джоковича, а комбинацию Медведева, приведшую к ошибке серба!

Идет четвертый гейм. Медведев на своей подаче ведет 30:15

И все же Джокович выигрывает и третий гейм. 3:0 в его пользу в первом сете

30:30. Отыгрался серб

И снова отличное завершение атаки россиянином. И теперь уже овации на его стороне! Публика знает толк в игре! 0:30 на подаче Медведева!

Интересный ход: серб подкрутил мяч за сетку (ближе к ней), но Медведев догнал и нанес обводящий удар в противоход

Делает брейк Джокович и ведет по геймам уже 2:0.

Напоминаем, идет первый сет

Снова овации трибун: это Джокович четко играет по линии. И уже тройной тай-брейк

Двойная ошибка у россиянина - 0:30. Не есть хорошо, но пока не критично

Ошибается россиянин в ходе первого розыгрыша на своей подачи, попав в сетку - 0:15

Два эйса подряд (чуть не написал: сейва) - и Джокович выигрывает первый гейм. На подаче будет Медведев

30:30. Медведев отыгрывается. Замечается деталь: на успешные розыгрыша Джоковича трибуны реагируют мощнее, чем на розыгрыши Медведева

Я не засекал, но сейчас был продолжительный розыгрыш, по ходу которого Джокович мощно атаковал под заднюю линию и смог положить не берущийся для соперника мяч в угол. 30:15 на подаче серба.

А сейчас отлично сыграл на приеме Медведев, и вот уже 15:15

И да, матч начался! На подаче Новак Джокович. Он ведет в первом гейме 15:0

А вот обзор победного для Медведева финала US Open

Пока начало матча затягивается (на табло уже указано новое время старта - 23:15), напомню, что спортсмены встречались в официальных матчах 14 раз. Счет по победам - 9-5 в пользу Джоковича. Последняя игра - за россиянином, он одолел Джоковича в полуфинале турнира в Дубае, матчи которого также проходили на хардовом (твердом) покрытии. Дело было еще весной.

Прошлый розыгрыш Новак пропустил из-за проблем с американской визой, которые возникли из-за нежелания серба вакцинироваться от ковида.

Тот триумф пока остается единственным на турнирах Большого шлема, чего не скажешь про Джоковича. Он выиграл 23 (рекорд!) турнира этой серии. Правда, US Open - вот незадача! - всего трижды

По факту первым в паре должен стоять Медведев, но чтобы не возникло путаницы из-за фото к онлайну, я решил пару эту "сформировать" именно в той последовательности, что и в кадре. Фото, кстати, датировано 2021 годом, тогда в финале US Open также играли Медведев и Джокович. Победил Медведев...

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Приветствую вас, уважаемые любители тенниса и начинаю текстовую трансляцию финального матча Открытого чемпионата США по теннису между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым - второй и третьей ракетками соответственно. Сам матч еще не начался, он стартует ориентировочно в 23:10, то есть традиционно как минимум на десять минут позже чем официально заявлено.

Даниил Медведев Новак Джокович теннис US Open
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