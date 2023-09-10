Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Приветствую вас, уважаемые любители тенниса и начинаю текстовую трансляцию финального матча Открытого чемпионата США по теннису между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым - второй и третьей ракетками соответственно. Сам матч еще не начался, он стартует ориентировочно в 23:10, то есть традиционно как минимум на десять минут позже чем официально заявлено.