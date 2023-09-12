Тренер фигуристки Горбачевой взяла на себя вину за ее побег

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тренер исчезнувшей, но вскоре найденной живой и невредимой, фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко считает себя виновной в той ситуации со спортсменкой.

"В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту", - приводит слова Федченко Sport 24.

"После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет. Но, что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму", - добавила тренер.

По ее словам, они должны были продолжить разговор после тренировки, но вскоре ее подопечная пропала из поля зрения.

"Стала переживать, что она долго разминается и вышла в холл на нее посмотреть. Не нашла. Позвонила — телефон недоступен. Сначала подумала, что она где-то в ледовом, там плохо сеть ловит. Прошло еще 15 минут. И тут я испугалась", - рассказала Федченко.

После тренер связалась с мамой фигуристки и сообщила о пропаже, а также обратилась в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Как сообщалось, вечером 28 августа спортсменка, закончив тренировку в одном из спорткомплексов в Москве и пропала. В семье и окружении Горбачевой забили тревогу, к поискам фигуристки на следующий день подключились не только правоохранители, но и волонтеры. В результате Горбачеву нашли живой и невредимой, установлено, что противоправных действий в ее отношении никто не совершал, здоровью ее ничто не угрожает.

Горбачева - чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла 9-е место.