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Фигуристка Горбачева извинилась за свое исчезновение

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Победительница первенства России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева, чьи поиски велись накануне, заявила, что ее исчезновение не было связано со спортом.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам", - написала Горбачева в соцсетях.

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Как сообщалось, вечером 28 августа спортсменка, закончив тренировку в одном из спорткомплексов в Москве и пропала. В семье и окружении Горбачевой забили тревогу, к поискам фигуристки на следующий день подключились не только правоохранители, но и волонтеры. В результате Горбачеву нашли живой и невредимой, установлено, что противоправных действий в ее отношении никто не совершал, здоровью ее ничто не угрожает.

Горбачева - чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла 9-е место.

Алина Горбачева фигурное катание
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