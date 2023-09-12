Две ведущие российские конькобежки перешли в сборную Казахстана

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Исполком Союза конькобежцев России согласовал переход титулованных членов сборной России по конькобежному спорту под флаг Казахстана.

Как сообщает "Матч ТВ", речь идет о многократном призере чемпионатов мира Елизавете Голубевой и чемпионке России Кристине Силаевой.

Они уже тренируются в составе сборной России, однако начать выступления за нее смогут не раньше 2025 года: при смене спортивного гражданства действует двухлетний карантин на переход из одной сборной в другую.