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Две ведущие российские конькобежки перешли в сборную Казахстана

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Исполком Союза конькобежцев России согласовал переход титулованных членов сборной России по конькобежному спорту под флаг Казахстана.

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Как сообщает "Матч ТВ", речь идет о многократном призере чемпионатов мира Елизавете Голубевой и чемпионке России Кристине Силаевой.

Они уже тренируются в составе сборной России, однако начать выступления за нее смогут не раньше 2025 года: при смене спортивного гражданства действует двухлетний карантин на переход из одной сборной в другую.

Казахстан Елизавета Голубева Кристина Силаева конькобежный спорт
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