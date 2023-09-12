Путин не стал осуждать смену спортивного гражданства россиянами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не осуждает российских атлетов, сменивших спортивное гражданство.

"Люди десятилетиями шли к какой-то цели, но теперь по политическим соображениям не могут их достигать. Но знаете, есть еще одна составляющая. Я не знаю, можно ли так говорить, но тем не менее - некоторые говорят, что спорт, соревнования на международном уровне - это как бы сублимация войны. В этом что-то есть. Но я никого не осуждаю", - заявил Путин во вторник на Восточном экономическом форуме.

"Для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя - это тоже имеет определенное значение", - добавил президент.

"Но в конечном итоге каждый человек делает свой собственный выбор. Я так считаю", - сказал Путин.

Говоря о недопуске российских спортсменов на летнюю Олимпиаду 2024 года, Путин отметил, что РФ должна руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. "Каждый из них, которые годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения", - пояснил глава государства.

В феврале 2022 года МОК отстранил россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Также МОК не выдал приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.