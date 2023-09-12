Поиск

Путин не стал осуждать смену спортивного гражданства россиянами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не осуждает российских атлетов, сменивших спортивное гражданство.

"Люди десятилетиями шли к какой-то цели, но теперь по политическим соображениям не могут их достигать. Но знаете, есть еще одна составляющая. Я не знаю, можно ли так говорить, но тем не менее - некоторые говорят, что спорт, соревнования на международном уровне - это как бы сублимация войны. В этом что-то есть. Но я никого не осуждаю", - заявил Путин во вторник на Восточном экономическом форуме.

Спорт67 россиян сменили спортивное гражданство в 2022 и 2023 годахЧитать подробнее

"Для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя - это тоже имеет определенное значение", - добавил президент.

"Но в конечном итоге каждый человек делает свой собственный выбор. Я так считаю", - сказал Путин.

Говоря о недопуске российских спортсменов на летнюю Олимпиаду 2024 года, Путин отметил, что РФ должна руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. "Каждый из них, которые годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения", - пояснил глава государства.

В феврале 2022 года МОК отстранил россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Также МОК не выдал приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

УЕФА впервые за 1,5 года назначил российских судей на матч под своей эгидой

Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Россиянка Гурьева выиграла US Open в парном юниорском разряде

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });