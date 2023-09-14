ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

Выплаты получат и те, кого не допустили, и те, кто откажется выступать по моральным соображениям

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России собирается возместить финансовые потери спортсменам, которые лишены возможности выступать на международных соревнованиях, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мы в том числе готовы восполнить те потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов в связи с отсутствием международной практики. Мной было поручено подготовить проект, который вынесен на утверждение исполкома ОКР вот уже 5 октября", - сообщил Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР в четверг.

Он пояснил, что этот проект предусматривает выплаты членам Олимпийской команды России, всем олимпийцам, которые ранее выступали на олимпийских играх, тем спортсменам, которые продолжают выступать, но были лишены возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях уровня чемпионата мира, либо лишены такой возможности по моральным соображениям.

"Мы готовы оказать соответствующую поддержку - в размере тех средств, которые выделяет Минспорт по результатам чемпионатов мира", - сообщил Поздняков.

Кроме того, по его словам, спортсмены, которые принимали участие в Олимпиадах и по-прежнему продолжают карьеру, будут получать единовременные выплаты. "В этом году и в начале следующего года сделаем выплаты для летних видов спорта в размере 500, 350 и 250 тыс. рублей за спортивные результаты, показанные на Олимпийских играх", - сказал глава ОКР.

Еще по 150 тыс. рублей получат все члены олимпийской команды. "Готовы осуществить эти выплаты в рамках социальной поддержки. Если в 2025 году ситуация не изменится, сделаем аналогичные выплаты для олимпийцев в зимних видах спорта", - заявил Поздняков.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, но при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.