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Глава ОКР сравнил с кукольным театром рекомендации МОК по допуску россиян

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков вновь раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

СпортМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомЧитать подробнее

"К сожалению, сегодня допуск или недопуск спортсменов на международные соревнования, ограничения, санкции, условия и критерии – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели. Остальным лишь остается зачитать текст, как персонажу пьесы – лишь исполнить отведенную роль. В фарсе", - написал Поздняков в телеграме.

"Десятилетиями Олимпийское и международное спортивное сообщество чтило правила и принципы Олимпийской хартии – основного и универсального спортивного свода правил. Сегодня же Хартия МОК, по сути, упраздняется непоследовательными и ситуативными решениями, истинную природу которых пытаются скрыть, называя "рекомендациями", - посетовал он.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

МОК ОКР Станислав Поздняков
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