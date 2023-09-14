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КХЛ выплатит клубам рекордную сумму

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига распределит клубам по итогам сезона-2022/23 603,9 млн рублей с НДС, сообщает пресс-служба КХЛ.

"Всего между клубами по итогам сезона 2022/2023 распределено 603 878 928 рублей с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за девять лет. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр", - говорится в сообщении.

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В сезоне 2022/2023 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 9 стран вещания, включая Россию. Было показано 367 трансляций на трех международных телеканалах, 920 трансляций на 16 региональных телеканалах, 119 трансляций на федеральном телеканале "Матч!", 1520 трансляций на телеканалах KHL и KHL Prime.

Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав остался неизменным с сезона-2020/21.

"Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%): 30% общей суммы распределены между 22 участниками чемпионата сезона 2022/2023. 40% распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже", - отметили в КХЛ.

Структура распределения дохода по спортивному принципу (30%) выглядит следующим образом: 15% участникам плей-офф, 7,5% победителю плей-офф, 4,5% участникам чемпионата, 3% финалисту Кубка Гагарина.

Наибольшую сумму получит ЦСКА (56,8 млн), в топ-5 по общей сумме выплат вошли СКА (46,9 млн), "Ак Барс" (44,2 млн), "Авангард" (34,1 млн), "Металлург" (30,7 млн).

КХЛ хоккей
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