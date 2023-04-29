ЦСКА обыграл "Ак Барс" и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в седьмом, решающем матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0).

В составе ЦСКА голы провели Антон Слепышев (21 минута), Владислав Каменев (31, Даррен Диц (32). У "Ак Барса" отличились Кирилл Петров (20), Дмитрий Воронков (28).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу ЦСКА. При этом армейцы уступали в серии 1-3.

По пути к триумфу ЦСКА под руководством трехкратного чемпиона мира Сергея Федорова занял второе место в Западной конференции в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф ЦСКА выиграл серию у череповецкой "Северстали" (4-3 по победам), в четвертьфинальной серии у ярославского "Локомотива" (4-3), в полуфинальной – у петербургского СКА (4-2).

Армейский клуб выиграл Кубок Гагарина в третий раз (ранее – в 2019 и 2022 годы), сравнявшись по этому показателю с "Ак Барсом" (2009, 2010, 2018). По два раза победителями розыгрыша становились магнитогорский "Металлург" (2014, 2016), СКА (2015, 2017), московское "Динамо" (2012, 2013), по разу – омский "Авангард" (2021) и уфимский "Салават Юлаев" (2011).