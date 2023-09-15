Абаскаль заявил о намерении работать в "Спартаке" как минимум ближайшие 10 лет

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Спартака" испанец Гильермо Абаскаль хочет, что его сотрудничество с московским футбольным клубом завершится нескоро.

"Есть рост, я чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам. Надеюсь, что этого не произойдет в ближайшие лет 10, но когда-то и меня здесь не будет. На мой взгляд, правильный путь - не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы стать лучше", - приводит слова Абаскаля "Спорт-Экспресс".

34-летний Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, под его руководством команда заняла третье место в Российской премьер-лиге.