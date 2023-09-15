Поиск

Абаскаль заявил о намерении работать в "Спартаке" как минимум ближайшие 10 лет

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Спартака" испанец Гильермо Абаскаль хочет, что его сотрудничество с московским футбольным клубом завершится нескоро.

"Есть рост, я чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам. Надеюсь, что этого не произойдет в ближайшие лет 10, но когда-то и меня здесь не будет. На мой взгляд, правильный путь - не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы стать лучше", - приводит слова Абаскаля "Спорт-Экспресс".

34-летний Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, под его руководством команда заняла третье место в Российской премьер-лиге.

Спартак футбол Гильермо Абаскаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

ФИФА внесла Кварацхелию в список 12 кандидатов на звание футболиста года

Аргентинский футболист ЦСКА Гайч перешел в "Ризерспор" на правах аренды

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

КХЛ выплатит клубам рекордную сумму

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });