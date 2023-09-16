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Хоккеисты ЦСКА победили "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЦСКА выиграл у "Спартака" в домашнем матче московских команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, победитель которой определился в овертайме, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу ЦСКА.

"Спартак" вел с разницей в два гола после точных бросков Павла Порядина (1-я минута) и Максима Цыплакова (12). ЦСКА отыгрался благодаря дублю Максима Соркина (30, 38), а в овертайме решающий гол провел Сергей Плотников (65).

ЦСКА набрал 7 очков и занимает восьмое место в Западной конференции, у "Спартака" 9 очков, команда здесь находится на третьей строчке. Клубы провели по семь матчей.

Возглавляет турнирную таблицу в Западной конференции нижегородское "Торпедо" - 10 очков в шести матчах. При этом нижегородцы в субботу потерпели первое поражение – в Казани от местного "Ак Барса" (3:4).

Спартак КХЛ ЦСКА хоккей
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