Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

Вадим Шипачев. Архивное фото. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев стал новым рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по числу очков, набранных в регулярных чемпионатах КХЛ.

В матче против нижегородского "Торпедо" Шипачев отметился результативной передачей и довел число очков в регулярных чемпионатах до 757. В их числе 239 голов и 518 голевых передач.

Автором предыдущего рекорда был Сергей Мозякин (756), который к настоящему моменту уже завершил карьеру.

36-летний Шипачев играет в "Ак Барсе" с 2022 года. Также он в России защищал цвета "Северстали", "Белгорода", СКА, московского "Динамо". Помимо этого, выступал в НХЛ за "Вегас".