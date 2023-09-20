Денис Глушаков стал футболистом костромского "Спартака"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион и обладатель Суперкубка России по футболу Денис Глушаков перешел в одноименны клуб из Костромы. Об этом сообщает пресс-служба костромского клуба, выступающего во Второй лиге.

"Денис всегда говорил, что вернётся в "Спартак" и он это сделал, но с новой футбольной миссией! Попав в вихрь проигрышей Клуб вышел на поиски опытного игрока, который смог бы помочь в достижении наших, теперь общих, целей", - говорится в сообщении.

Сам 38-летний полузащитник не видит проблем в том, что ему предстоит играть в третьем по статусу дивизионе отечественного футбола.

"У меня есть опыт выступления и в Первой лиге и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся и между лигами уже нет такого большого разрыва. Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском "Спартаке", - сказал Глушаков.

"Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно", - отметил футболист.

Последним клубом Глушакова был нижегородский "Пари НН", в котором он провел весеннюю часть предыдущего сезона.