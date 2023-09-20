Поиск

Денис Глушаков стал футболистом костромского "Спартака"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион и обладатель Суперкубка России по футболу Денис Глушаков перешел в одноименны клуб из Костромы. Об этом сообщает пресс-служба костромского клуба, выступающего во Второй лиге.

"Денис всегда говорил, что вернётся в "Спартак" и он это сделал, но с новой футбольной миссией! Попав в вихрь проигрышей Клуб вышел на поиски опытного игрока, который смог бы помочь в достижении наших, теперь общих, целей", - говорится в сообщении.

Сам 38-летний полузащитник не видит проблем в том, что ему предстоит играть в третьем по статусу дивизионе отечественного футбола.

СпортГлушаков выразил уверенность, что вернется в "Спартак"Читать подробнее

"У меня есть опыт выступления и в Первой лиге и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся и между лигами уже нет такого большого разрыва. Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском "Спартаке", - сказал Глушаков.

"Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно", - отметил футболист.

Последним клубом Глушакова был нижегородский "Пари НН", в котором он провел весеннюю часть предыдущего сезона.

Денис Глушаков Спартак футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" и "Ростов" по пенальти выиграли матчи Кубка России

ЦСКА вновь по пенальти победил "Сочи" в Кубке России

ЦСКА вновь по пенальти победил "Сочи" в Кубке России

В Кении заявили, что ведут переговоры по матчу со сборной России по футболу

Надаль назвал Джоковича лучшим в истории тенниса

Надаль назвал Джоковича лучшим в истории тенниса

Гол вратаря с российскими корнями помог "Лацио" уйти от поражения в игре ЛЧ

"Милан" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" разгромил "Пари НН" и досрочно вышел в плей-офф Кубка России

Футболист "Зенита" Бакаев перешел в клуб ОАЭ

Футболист "Зенита" Бакаев перешел в клуб ОАЭ

Матыцин заявил, что на Олимпиаде-2024 смогут выступить не более 108 россиян

Матыцин заявил, что на Олимпиаде-2024 смогут выступить не более 108 россиян

Сидаков победил американского борца Дэйка и стал трехкратным чемпионом мира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });