Поиск

Глушаков выразил уверенность, что вернется в "Спартак"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Глушаков считает, что московский "Спартак" все еще будет в его игровой карьере.

"Я еще игроком вернусь в "Спартак", подождите", - приводит слова 35-летнего футболиста "РБ Спорт".

Глушаков играл в "Спартаке" с 2013 по 2019 год и, будучи капитаном команды, выиграл чемпионат и Суперкубок России. Покинул "Спартак" на фоне конфликта с болельщиками. В настоящее время защищает цвета подмосковных "Химок".

футбол Спартак Денис Глушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский хоккеист Мальцев продлил на год контракт с "Колорадо" в НХЛ

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Российский гонщик Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Новичок ФК "Локомотив" Фассон выбыл из строя на длительный срок

"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ

"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Дебютный гол Холанда за "Манчестер Сити" принес победу над "Баварией"

Дебютный гол Холанда за "Манчестер Сити" принес победу над "Баварией"