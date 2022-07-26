Глушаков выразил уверенность, что вернется в "Спартак"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Глушаков считает, что московский "Спартак" все еще будет в его игровой карьере.

"Я еще игроком вернусь в "Спартак", подождите", - приводит слова 35-летнего футболиста "РБ Спорт".

Глушаков играл в "Спартаке" с 2013 по 2019 год и, будучи капитаном команды, выиграл чемпионат и Суперкубок России. Покинул "Спартак" на фоне конфликта с болельщиками. В настоящее время защищает цвета подмосковных "Химок".