"Зенит" и "Ростов" по пенальти выиграли матчи Кубка России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в Грозном победил местный "Ахмат" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Основное время завершилось со счетом 3:3.

Два гола в составе "Зенита" провел Иван Сергеев (27, 33 минуты), один – Матео Кассьерра (42). В составе "Ахмата" отличились Светослав Ковачев (4), Иван Олейников (14), Владимир Ильин.

В серии пенальти победил "Зенит" (4:2).

Команды представляют группу С, в которой лидирует калининградская "Балтика" (9 очков). Далее идут "Зенит" (8), "Ахмат" (4), самарские "Крылья Советов" (3).

В другом, параллельно шедшем, матче "Ростов" (Ростов-на-Дону) в Казани взял верх над местным "Рубином".

В основное время была зафиксирована ничья – 1:1. На 27-й минуте гол провел Герман Игнатов, на 49-й – игрок "Рубина" Марат Апшацев.

В серии пенальти победил "Ростов" (4:2).

Команды – участники группы В. "Ростов" занимает первое место (8), далее идут московский "Локомотив" (7), екатеринбургский "Урал" (5) и "Рубин" (4).