ЦСКА вновь по пенальти победил "Сочи" в Кубке России

"Локомотив" в серии 11-метровых ударов уступил "Уралу"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА победили "Сочи" в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 1:1. На гол сочинца Кристиана Нобоа (43-я минута) ЦСКА ответил точным ударом Ивана Облякова (78).

В серии пенальти, как и в предыдущем матче в Сочи, успех сопутствовал армейцам (4:2).

Для "Сочи" это был первый матч после отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

Команды являются участниками группы А. ЦСКА лидирует, набрав 7 очков. Далее идут "Оренбург" (6), "Сочи" (5) и "Факел" (3). При этом оренбургская и воронежская команды свой матч четвертого тура не отыграли.

Также серия пенальти потребовалась представителям группы В в матче "Урал" - "Локомотив", где основное время завершилось со счетом 0:0. В 11-метровых ударов точнее оказались игроки "Урала" (4:2).

Здесь лидирует "Локомотив" (7), далее идут "Ростов" (6), "Урал" (5) и "Рубин" (3). "Ростов" и "Рубин" свой матч проведут позднее.