Шведский боксер Валлин заявил, что "очень мотивирован" на бой с Гассиевым

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Швед Отто Валлин заявил, что к поединку с россиянином Муратом Гассиевым подходит в отличной форме.

"Я безумно рад получить такой бой. Последние пару лет были тяжелыми — без значительных боев, но наконец у меня появилась большая возможность, и я готов ухватиться за неё обеими руками. Я хорошо подготовился к бою с Муратом Гассиевым и с нетерпением жду возможность показать свои навыки в самом поединке. Я очень мотивирован!" - приводит слова Валлина пресс-служба Федерации бокса России.

В предстоящем поединке Гассиев будет защищать пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

Как сообщалось, бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке. 10-раундовый бой возглавит шоу "IBA Champions Night". Турнир будет организован промоутерскими компаниями Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.