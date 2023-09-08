Российский боксер Гассиев 30 сентября проведет бой со шведом Валлином

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев проведет защиту пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе против шведа Отто Валлина, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдет в турецком Белеке 30 сентября. Рассчитанный на 10 раундов бой возглавит шоу IBA Champions Night.

Экс-чемпион чемпион IBF и WBA в первом тяжёлом весе Гассиев с осени 2020 года выступает в тяжелой категории, за это время российский боксёр одержал в королевском дивизионе четыре досрочные победы. В своём последнем поединке Гассиев в марте текущего года в Ереване во втором раунде нокаутировал на тот момент не знающего поражений американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Inter-Continental.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.

Турнир будет организован промоутерскими компаниям Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале.