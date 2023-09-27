Дом футболиста Серхио Рамоса ограбили во время его матча за "Севилью"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Испанский футболист Серхио Рамос стал жертвой ограбления, воры проникли в его дом 20 сентября, когда защитник проводил матч за "Севилью" против "Ланса" в Лиге чемпионов, сообщает ABC.

Неизвестные похитили в доме, расположенном в 20 км от Севильи, дорогие часы, украшения, дизайнерскую одежду и деньги. В доме при этом находились четверо детей футболиста и воспитатели, никто не пострадал. Жена же футболиста в этот момент находилась на работе.

В 2012 году, когда Рамос был игроком "Реала", в его дом в Мадриде также проникали воры. Однако в помещении в тот момент находился сам футболист с братом, в результате преступники скрылись с пустыми руками.

37-летний Рамос – воспитанник "Севильи", в ее составе играл с 2002 по 2005 год, но основная часть карьеры связана с "Реалом", в котором он провел последующие 16 лет и выиграл 22 титула – как национальные, так и международные. В ПСЖ стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира и (дважды) чемпионат Европы. В сентябре этого года Рамос подписал годичный контракт с "Севильей".