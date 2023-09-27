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Менеджер Тарасов не видит явного фаворита в поединке между Папиным и Асбаровым

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов проанализировал шансы Алексея Папина и Сослана Асбарова в их очном поединке.

"В этом бою сложно опередить явного фаворита, но все же я вижу преимущество на стороне Алексея Папина. У Сослана есть огромный любительский опыт в боксе, мастер спорта международного класса - это большое звание, до которого не так просто дойти. Алексей же имеет меньший опыт любительского бокса, но при этом является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

СпортБой между российскими боксерами Папиным и Асбаровым пройдет 28 октября в МосквеЧитать подробнее

"Но если сравнивать их профессиональные карьеры, то видно, насколько разный путь они проделали. За плечами Сослана четыре боя на профессиональном ринге и громкие победы над Дмитрием Кудряшовым и Брэндоном Глентоном, что безусловно большой результат. В свою очередь Алексей Папин встречался в ринге с такими мастодонтами бокса, как Исмаил Силах и Илунга Макабу, а из пятнадцати побед, четырнадцать он добыл нокаутом", - отметил он.

"Если разбирать манеру бою… Думаю, что Папин уже дрался с игровиками уровня Сослана, но не думаю, что Асбаров боксировал с такими бьющим технарем, как Алексей. С нетерпением жду 28 октября, для меня это самый интересный боксерский матч в этом году. Уверен, что бой оправдает все ожидания", - выразил мнение менеджер.

Бой в первом тяжелом весе между Папиным и Асбаровым возглавит шоу "Однажды в ринге", которое пройдет 28 октября на московской "ЦСКА Арене".

бокс Алексей Папин Сослан Асбаров Виталий Тарасов
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