Поиск

Бой между российскими боксерами Папиным и Асбаровым пройдет 28 октября в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские боксёры Алексей Папин (15-1, КО 14) и Сослан Асбаров (4-0, КО 1) 28 октября на московской "ЦСКА Арене" проведут очный поединок в первом тяжёлом весе, сообщили "Интерфаксу" в Федерации бокса России.

Этот бой возглавит шоу организованное "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Федерации бокса России.

На счету Папина 15 побед (14 – нокаутом) при одном поражении. В последнею поединке Папин 29 октября 2022 года техническим нокаутом во втором раунде победил боснийца Дамира Бельо.

Асбаров, известный по выступлениям на голых кулаках, одержал четыре победы в четырех поединках, в том числе и над Дмитрием Кудряшовым. В последнем бою Асбаров в марте текущего года в Дубае большинством решений судей победил американца Брэндона Глентона.

Папин и Асбаров входят в топ-4 рейтинга российских боксёров первого тяжелого веса на авторитетном портале BoxRec.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" проиграл "Балтике" в Кубке России по футболу

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

Пиво с изображением Карпина и Мостового выпустят в Испании

Федерацию тхэквондо России включили в состав Азии

Одиннадцать россиян вышли во второй круг US Open

Хачанов выбыл из US Open, проиграв в первом круге обладателю wild card

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Российский гроссмейстер Витюгов будет выступать под флагом Англии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });