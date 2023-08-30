Бой между российскими боксерами Папиным и Асбаровым пройдет 28 октября в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские боксёры Алексей Папин (15-1, КО 14) и Сослан Асбаров (4-0, КО 1) 28 октября на московской "ЦСКА Арене" проведут очный поединок в первом тяжёлом весе, сообщили "Интерфаксу" в Федерации бокса России.

Этот бой возглавит шоу организованное "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Федерации бокса России.

На счету Папина 15 побед (14 – нокаутом) при одном поражении. В последнею поединке Папин 29 октября 2022 года техническим нокаутом во втором раунде победил боснийца Дамира Бельо.

Асбаров, известный по выступлениям на голых кулаках, одержал четыре победы в четырех поединках, в том числе и над Дмитрием Кудряшовым. В последнем бою Асбаров в марте текущего года в Дубае большинством решений судей победил американца Брэндона Глентона.

Папин и Асбаров входят в топ-4 рейтинга российских боксёров первого тяжелого веса на авторитетном портале BoxRec.